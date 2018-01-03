Google тестирует ОС Fuchsia на хромбуках Pixelbook

Летом 2016 года появилась первая информация о работе Google над открытой универсальной ОС под кодовым названием Fuchsia с поддержкой языка программирования Apple Swift. До недавнего времени более подробная информация отсутствовала. Затем ресурс Chrome Unboxed обнародовал опубликованную Google документацию по установке Fuchsia на ноутбуки Pixelbook.

Google Pixelbook

Для установки Fuchsia потребуется виртуальная машина. На данный момент новая ОС находится на ранней стадии разработки. Не смотря на это, в сети уже были опубликованы изображения и видео с ранней версией интерфейса ОС.

Google пока что не сообщила о предназначении и ориентации Fuchsia. Однако, тестирование на хромбуках может намекать на то, что Fuchsia станет наследницей ОС Google Andromeda, работу над которой уже наверняка закрыли. Информация о ноутбуках Pixel с ОС Andromeda, которая совместит Android и Chrome OS, появилась ещё 2 года назад, но впоследствии в Chrome OS была просто добавлена поддержка приложений Android.


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