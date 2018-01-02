Windows 10 впервые обошла Windows 7 по популярности
Операционная система Windows 10 присутствует на рынке почти два с половиной года. Однако, несмотря на активное продвижение со стороны разработчика, она все уступала по распространенности самой популярной ОС в своей линейке — Windows 7.
Об этом сообщает
Впрочем, свежие данные говорят, что ситуация изменилась. В отчете о 2,54 млрд посещений сайтов, опубликованном правительством США, более 20,9% запросов приходится на ПК с Windows 10. Доля Windows 7 равна 20,7%.
В этом отчете Windows 10 впервые обошла Windows 7 по распространенности. Хотя стоит уточнить, что данные относятся к американским правительственным сайтам, поэтому могут отличаться от данных в более широкой выборке.
Статистика StatCounter за ноябрь дает близкие значения, но пока — в пользу Windows 7, доля которой равна 42,67%. Доля Windows 10 составляет 40,95%.
Напомним, ранее сообщалось, в Windows 10 на предустановленном менеджере паролей Keeper была обнаружена критическая уязвимость, которая позволяет похищать данные пользователей. Внимание на это обратил специалист Google Тэвис Орманди.
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01.01.2018 18:27