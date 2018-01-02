Windows 10 впервые обошла Windows 7 по популярности

Операционная система Windows 10 присутствует на рынке почти два с половиной года. Однако, несмотря на активное продвижение со стороны разработчика, она все уступала по распространенности самой популярной ОС в своей линейке — Windows 7.

Об этом сообщает Сегодня.

Впрочем, свежие данные говорят, что ситуация изменилась. В отчете о 2,54 млрд посещений сайтов, опубликованном правительством США , более 20,9% запросов приходится на ПК с Windows 10. Доля Windows 7 равна 20,7%.

В этом отчете Windows 10 впервые обошла Windows 7 по распространенности. Хотя стоит уточнить, что данные относятся к американским правительственным сайтам, поэтому могут отличаться от данных в более широкой выборке.

Статистика StatCounter за ноябрь дает близкие значения, но пока — в пользу Windows 7, доля которой равна 42,67%. Доля Windows 10 составляет 40,95%.