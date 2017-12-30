Легендарная ОС от Apple станет открытой и доступной всем

Музей компьютерной истории (CHM), который находится в калифорнийской Кремниевой долине сообщил, что в 2018 году будет открыт доступ к программной части компьютера Apple Lisa для любого желающего.

Lisa, первый коммерческий ПК на базе графического пользовательского интерфейса, был выпущен в январе 1983 года. Свое имя компьютер получил в честь старшей дочери Стива Джобса, которую он поначалу не признавал. Lisa не пользовался огромным успехом на рынке, так как стоил огромных денег $9 995, или около $24 560 на сегодняшний день. Но его программная часть стала основой для развития линейки Mac, да и практически всех последовавших за ней компьютеров с управлением мышью.

Исходный код операционной системы Lisa являлся коммерческой тайной и по этой причине все это время держался в секрете. Теперь калифорнийский Музей истории опубликует этот код в формате open source. На данный момент разработка 35-летней давности не представляет никакого интереса для конкурентов "яблочного" производителя. Исходным кодом ОС Lisa могут заинтересоваться лишь любители компьютеров, которые интересуются историей программирования.