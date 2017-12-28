В программе ФБР для анализа отпечатков пальцев часть кода написана россиянами, – BuzzFeed

В программе Федерального бюро расследований (ФБР) США для анализа отпечатков пальцев обнаружили роSSийский код.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, существование роSSийского кода скрыла французская компания – разработчик программного обеспечения для ФБР, входившая в промышленный конгломерат Safran. Фирма умолчала о тайной сделке по приобретению кода у роSSийской компании Papillon. При этом в своей рекламе Papillon сообщала о близких связях с госструктурами РФ , включая ФСБ, пишет BuzzFeed.

В документах французская компания-разработчик констатирует, что ей не известно о существовании в коде каких-либо элементов, позволяющих манипулировать им дистанционно. Однако сам факт сделки с Papillon надлежало хранить в секрете, чтобы не мешать реализации программного обеспечения на рынке США , пишет издание.

Программное обеспечение для анализа отпечатков пальцев используют ФБР и более 18 тыс. других правоохранительных подразделений в США . В американских структурах озабочены тем, что хакеры из РФ могут получить доступ к конфиденциальной биометрической информации о миллионах американцев, что поставит под угрозу национальную безопасность.