NVIDIA больше не поддерживает 32-битные операционные системы

Компания NVIDIA сообщила об очень скором прекращении 32-битных операционных систем. Она больше не намерена выпускать под них драйверы для своих видеокарт, и совсем скоро останется поддержка лишь 64-битных ОС.



Последней версией драйверов с поддержкой устаревших 32-битных систем станет Release 390, говорится в официальном заявлении NVIDIA, опубликованном на ее официальном сайте. Затронет такое решение следующие ОС: Windows 7, 8, 8.1, FreeBSD, Linux и, разумеется, Windows 10, а более ранние версии Windows NVIDIA и вовсе давно не поддерживает – современные драйверы не выходят ни под Vista, ни тем более под XP. Все это означает, что владельцы компьютеров с 32-битными ОС будут вынуждены либо пользоваться старыми драйверами, что, кстати, далеко не всегда плохо, либо обновляться до 64 бит.



Последнее во многих случаях повлечет за собой апгрейд аппаратной части, так что многие выберут именно первый вариант. Примечательно, что компания AMD пока не делала подобных заявлений, и ее драйверы отлично себя чувствуют в 32-битной среде. Но сама NVIDIA бросает 32 бит не полностью: эти системы будут обеспечены ее поддержкой до января 2019 года на случай выявления критических ошибок в системе безопасности. По истечении этого срока 32-битные драйверы NVIDIA навсегда уйдут в прошлое.