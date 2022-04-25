Владимир Дантес признался, почему официально не развелся с Надей Дорофеевой

Украинский певец Владимир Дантес и исполнительница Надя Дорофеева приняли решение расстаться в начале 2022 года. Влюбленные планировали устроить вечеринку и торжественно объявить родным, друзьями и близким о своем разводе. Однако официально штамп в паспорте экс-супруги не поставили.

В интервью Владимир Дантес отметил, что ни ему, ни Наде это не мешает, и что они официально разведутся, если кто-то из них снова надумает выйти замуж или жениться. Вполне вероятно, что звезды просто не хотят этой бумажной волокиты и раздела имущества, так как могут решить все в личном порядке. Вероятно, у них есть общий бизнес, который может пострадать в случае развода.

"Эта страница в паспорте не давит на меня. Нам с Надей уже за 30. Нам все равно на тех, кто появляется и диктует свои правила. Хочешь меня любить - принимай меня таким, какой я есть, а я буду принимать тебя такой, какая ты есть. Нужно уважать друг друга. Я не вижу необходимости официально разводиться именно сейчас. Надя тоже ее не видит. Если я надумаю жениться, то скажу Наде: "Сори, очень нужно. Уже время", - отметил Владимир Дантес.

Напомним, Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой: “Пусть забирает дом“.