Оформление паспортов в Киеве: ЦПАУ столицы изменили режим работы

документ, субсидия, оформление паспорта

Как теперь работают ЦПАУ Киева.

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ в Киеве возобновили оформление паспортов.

С понедельника, 25 апреля, все ЦПАУ Киева работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Актуальный перечень административных услуг с адресами где их можно получить за ссылкой.

Также актуальную информацию о работе ЦПАУ можно получить по телефонам горячей линии call-центра, который работает в усиленном режиме: 202-60-38, 202-60-39.

Отметим также, что для граждан Украины продолжили возможность пересекать границу по внутренним паспортам. Однако в Государственной пограничной службе обращают внимание, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть необходимость иметь загранпаспорт. Поэтому гражданам Украины советуют учитывать все разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы.

загранпаспорт


Анна Вернигора, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человекИз Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»
Мощную авиабомбу в Ирпене успешно обезвредилиМощную авиабомбу в Ирпене успешно обезвредили
Блок рекламы


Похожие новости
Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревогиСоломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
В Киеве будут судить "смотрящего" СИЗО, ранее сидевшего за убийство ребенкаВ Киеве будут судить "смотрящего" СИЗО, ранее сидевшего за убийство ребенка
Полиция задержала мошенницу в Киеве, которая завладела миллионами: подробностиПолиция задержала мошенницу в Киеве, которая завладела миллионами: подробности
Эд Ширан выпустил клип 2step, снятый в Киеве до войны: видеоЭд Ширан выпустил клип 2step, снятый в Киеве до войны: видео
В Киеве супружеская пара мошенников нажилась на военной амуниции: детали схемыВ Киеве супружеская пара мошенников нажилась на военной амуниции: детали схемы
Более 200 зданий пострадали в результате войны: что сейчас происходит в КиевеБолее 200 зданий пострадали в результате войны: что сейчас происходит в Киеве
В Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленныхВ Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленных
За 45 дней войны в Киеве родилось 1 189 детей — КГГАЗа 45 дней войны в Киеве родилось 1 189 детей — КГГА
"Операция была проведена на открытом сердце": украинского солдата удалось спасти в Киеве, подробности"Операция была проведена на открытом сердце": украинского солдата удалось спасти в Киеве, подробности
В Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грнВ Киеве мошенник обманул более 100 волонтеров на сумму свыше 1,3 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости