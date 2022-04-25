Ксения Мишина уехала с сыном из Украины и рассказала о своих планах на будущее

С начала войны Ксения Мишина переехала из Киева на Закарпатье, чтобы спасти сына от обстрелов. Длительное время украинская актриса находилась на Западной Украине, однако приняла решение уехать из страны.

До войны планировала: Ксения Мишина рассказала, почему уехала с сыном из Украины

Местом своего назначения главная героиня первого сезона романтического проекта "Холостячка" выбрала Бельгию. Но не просто так.

Оказывается, Ксения Мишина вернулась к своей работе и начинает съемку нового проекта. По словам звезды, она уже над ним работала, а теперь начинаются съемки продолжения.

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать, но с новыми целями. Мы с сыночком прилетели в Бельгию. Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже принимала участие несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", - отметила Ксения Мишина.

До войны планировала: Ксения Мишина рассказала, почему уехала с сыном из Украины

Совсем не многие украинцы сейчас могут вести ту же жизнь, что была до войны. Даже те, кому удалось уехать из страны, спастись от бомбежек и обстрелов, страдают от "синдрома беженца" или "синдрома уцелевшего", однако сейчас так важно продолжать жить, жить несмотря ни на что.

Напомним, Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги: “Реагируют уже не все“.


Анастасия Березовская, Тудей

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