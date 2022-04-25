С девушкой и родителями: лидер Kalush Orchestra показал, как святил паски

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк поделился семейными фото, на которых показал, как святил паски в этом году. На снимках рядом с ним позировали его родители и любимая девушка Александра.

Соответствующие кадры исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram. Он не уточнил, где именно находится, но в комментариях под постом поклонники предположили, что артист приехал в свой родной Калуш, информирует Апостроф.

Фото: instagram.com/kalush.official

"На первом фото: я, мама и малая. На втором фото: папа, мама и Грамм. Христос Воскрес!" - гласит подпись к снимкам.

Фото: instagram.com/kalush.official

Известно, что избранницу певца зовут Александра Билобров. Ей 21 год. С ней артист познакомился в марте 2021 года. В своем Instagram девушка ранее признавалась, что очень гордится талантом и достижениями любимого.

Фото: instagram.com/bilobrov_oleksandra

"С появлением тебя в моей жизни все стало иначе...спокойнее, увереннее и с мыслью: "Ну, наконец-то я тебя нашла". Горжусь твоими достижениями, творчеством, талантом и умением убеждать (ты знаешь о чем я). Да и вообще твоими взглядами на жизнь, стремлением к лучшему, супер заряженными мечтами и целями… Ты вдохновляешь и мотивируешь каждого кто рядом с тобой, стал авторитетом для многих людей из-за своего трудолюбия и не только… Хочу, чтобы ты знал, чтобы ты не делал или где бы ты ни был - всегда буду рядом, поддерживать и заботиться", - написала она.

Напомним, группа Kalush Orchestra на "Евровидении" исполнит песню Stefania. "Стефания – так зовут мою маму. Эту песню я посвятил ей. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля", – рассказывал Олег Псюк. Музыканты не будут записывать свое выступление, а поедут в Турин и вживую споют на сцене конкурса.

Фото: instagram.com/kalush.official

66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" будет проходить в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 числа. Группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под номером 6.


Любовь Блажко, Апостроф

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