Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги

Украинская ведущая Соломия Витвицкая в пасхальный день решила прогуляться по знаменитым местам Киева , где стало гораздо спокойнее после отхода роSSийских войск из пригорода столицы. Звезда ТСН показала, как люди на улице реагируют на воздушную тревогу.

От роSSийских ракет погибло огромное количество мирного населения в разных городах страны. Ежедневно радары фиксируют летящие на украинские города крылатые ракеты, и звучит воздушная тревога чуть ли не по всей стране. Только 23 апреля в Одессе погибли люди, а другие получили ранения после прилетов. Не говоря уже о тысячах погибших в Мариуполе и Харькове.

Между тем, не все украинцы понимают, что такое воздушная тревога, и почему стоит на нее реагировать – спускаться в укрытия, паркинги, подвальные помещения или оставаясь по правилу двух стен.

Расслабились и жители Киева , который только недавно бомбили роSSийские оккупанты. Люди стали чаще выходить на улицы, гулять, отдыхать и…игнорировать сирены. Об этом рассказала успешная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которую воздушная тревога застала на улице – во время прогулки на Андреевском спуске. Звезда показала, что никто не отреагировал, и продолжили гулять дальше.

"Воздушная тревога в Киеве . Когда сирена застает просто во время прогулки…но реагируют не все. Мы с девочками зашли в укрытие в подвальном помещении одного из столичных ресторанов", - отметила Соломия Витвицкая.

Напомним, Катя Осадчая назвала своих коллег-предателей, которые молчат о войне: “Украинский паспорт нужно заслужить“.