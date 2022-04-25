Соломия Витвицкая показала гуляющих людей в Киеве во время воздушной тревоги
Украинская ведущая Соломия Витвицкая в пасхальный день решила прогуляться по знаменитым местам Киева, где стало гораздо спокойнее после отхода роSSийских войск из пригорода столицы. Звезда ТСН показала, как люди на улице реагируют на воздушную тревогу.
От роSSийских ракет погибло огромное количество мирного населения в разных городах страны. Ежедневно радары фиксируют летящие на украинские города крылатые ракеты, и звучит воздушная тревога чуть ли не по всей стране. Только 23 апреля в Одессе погибли люди, а другие получили ранения после прилетов. Не говоря уже о тысячах погибших в Мариуполе и Харькове.
Между тем, не все украинцы понимают, что такое воздушная тревога, и почему стоит на нее реагировать – спускаться в укрытия, паркинги, подвальные помещения или оставаясь по правилу двух стен.
Расслабились и жители Киева, который только недавно бомбили роSSийские оккупанты. Люди стали чаще выходить на улицы, гулять, отдыхать и…игнорировать сирены. Об этом рассказала успешная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которую воздушная тревога застала на улице – во время прогулки на Андреевском спуске. Звезда показала, что никто не отреагировал, и продолжили гулять дальше.
"Воздушная тревога в Киеве. Когда сирена застает просто во время прогулки…но реагируют не все. Мы с девочками зашли в укрытие в подвальном помещении одного из столичных ресторанов", - отметила Соломия Витвицкая.
Напомним, Катя Осадчая назвала своих коллег-предателей, которые молчат о войне: “Украинский паспорт нужно заслужить“.