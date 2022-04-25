Ксения Мишина с сыном выехала из Украины: где будет жить и работать актриса

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно вспомнила крейсер "Москва" и детство в Севастополе, рассказала о выезде из Украины. Она призналась, что перебралась с сыном в Бельгию, где намерена вернуться к работе.

"Я возвращаюсь к тому, что умею делать, но с новыми целями. Мы с сынишкой прилетели в Бельгию. Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже участвовала несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть", - рассказала Ксения в своем блоге в Instagram, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса объяснила, что решение уехать из родной Украины не было для нее простым. Она призналась, что уже может и хочет работать, а за границей будет рассказывать об Украине всему миру. "Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", - заявила Мишина.

Кроме того, звезда поздравила своих поклонников со светлым праздником Пасхи. Она пожелала людям не терять веру в то, что до победы осталось ждать совсем немного.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Друзья, в этот светлый праздник Пасхи мне так хочется делиться с вами счастливыми пожеланиями, но горечь потери заполняет те части сердца, где должна жить светлая надежда. Одесса, Мариуполь, Харьков и все украинские города и села под обстрелами и в оккупации. Все те, кто остался без дома, а их миллионы, все мы сейчас чувствуем одно и тоже – боль, страх, бессилие... Наши сердца отравлены злобой темных сил, которые ежедневно уносят жизни наших граждан. Но пока мы живы, есть надежда. Надежда, что в душе огонек веры не угас. И если вы, как и я, чувствуете его внутри, берегите его! Придет время, он снова разгорится и будет греть не только вашу жизнь, но и жизнь близких! А пока – светлая память всем тем, кто своей жизнью, своими страданиями и своей смертью дарует веру и жизнь всему миру. Как это когда-то сделал Иисус! Сегодня это делает Украина!" – написала она.