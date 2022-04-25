Одесса - это мой отец: Слава Каминская поделилась личным горем после обстрела города

Украинская исполнительница Слава Каминская рассказала, что роSSийские захватчики обстреляли ее родную Одессу в годовщину смерти ее отца. По словам певицы, последние три года светлый праздник Пасхи для нее сопровождается трагическими новостями.

В своем блоге в Instagram артистка поделилась, что два года назад у ее отца произошел инсульт, после чего у него обнаружили онкологию. "Это был светлый праздник Пасхи. Через год, после операций, восстановления и огромного желания жить, инсульт произошел снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасхи. Вскоре папы не стало", - написала Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка призналась, что обстрел Одессы роSSийскими оккупантами стал для нее настоящим потрясением, ведь родной город для нее ассоциируется с отцом. Слава отметила, что всегда гордилась тем, что она одесситка, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/babaslavka

"Для меня Одесса - это мой отец. Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все. Прошел еще год и мрази начали бомбить мою Одессу накануне Пасхи. Оставьте нас в покое. Мы не хотим к вам. У вас же ничего святого! Ничего! Ненавижу", - также заявила Каминская.

Фото: instagram.com/babaslavka