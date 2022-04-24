59-я Венецианская биеннале объявила победителей

Золотого льва за самый лучший национальный павильон получила Великобритания.

59-я Венецианская биеннале объявила победителей
Фото: labiennale.org

Венецианская биеннале – 2022 объявила победителей. Официальные награды были вручены во время церемонии открытия.

Золотого льва за лучший национальный павильон получила Великобритания, представившая художницу Соню Бойс с проектом "Почувствовать ее путь".

Специальную награду получила Франция (Зинеб Седира с проектом "У мечты нет названий") и Уганда, которая в этом году впервые представила павильон в Венеции (Акае Керунен и Коллин Секаджуго с проектом "Они мечтают вовремя").

Золотого льва за лучшее участие в международной выставке "Молоко мечтаний" получила американская художница Симона Ли.

Серебряного льва, которым отметили перспективного молодого участника выставки «Молоко мечтаний», присудили франко-ливанскому художнику Али Черри.

Кроме этого, жюри решило присудить два специальных знака отличия таким участникам: Линн Хершман Лисон (США) и Шувинай Ашуна (Нунавут, Канада).

По рекомендации куратора 59-й Венецианской биеннале Сесилии Алемани, совет биеннале под председательством Роберто Чикутто также присудил двух Золотых львов "за жизненные достижения" немецкой художнице Катарине Фрич и чилийской художнице Сесилии Викунье.

В жюри 59-й Венецианской биеннале вошли Адриен Эдвардс (США) – президент жюри, Лоренцо Джусти (Италия), Джульетта Гонсалес (Мексика), Бонавентура Со Бедженг Ндикунг (Камерун), Сюзанна Пфеффер (Германия).

Напомним, в этом году впервые за историю Венецианской биеннале на ней было представлено ромское искусство. Творчество ромской художницы Малгожаты Мирги-Тас представил Польский павильон.

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