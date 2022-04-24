Украинцы на Пасху пришли в храмы в Буче и Ирпене

Людей было немного.

24 апреля на Пасху украинцы посетили храмы в разрушенных роSSийскими агрессорами городах Буча и Ирпень.

Репортаж подготовил корреспондент Lb.ua.

В Буче люди пришли на территорию храма Святого Андрея Первозванного и Всех Святых. Возле этого храма была найдена уже известная на весь мир братская могила жертв русского террора.

В Ирпене люди посетили Свято-Георгиевскую церковь УПЦ, куда танк оккупантов попал, стреляя по машине скорой помощи.

Напомним, что на территории Бучи заканчивается эксгумация тел граждан, которые погибли во время оккупации. Уже найдено 412 тел замученных людей.