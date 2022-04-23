В Киеве будут судить "смотрящего" СИЗО, ранее сидевшего за убийство ребенка

Также задержали его подельников.

В Киеве будут судить так называемого “смотрящего” СИЗО и его сообщников в составе организованной группы.

Об этом сообщили Национальной полиции Украины.

Противоправная деятельность организованной преступной группы была разоблачена в прошлом году.

“30-летний мужчина ранее был осужден за убийство ребенка и имел статус так называемого "смотрящего" СИЗО . В состав ОПГ вошли арестованные и находящиеся на свободе лица", – говорится в сообщении.

Правонарушители "специализировались" на поставках и сбыте наркотических и психотропных веществ в спецучреждение путем "перебросов". Часть полученных средств фигуранты тратили на развитие "бизнеса", а остальное - на пополнение "общака".

После проведения санкционированных обысков всем фигурантам было объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Лицам, находившимся на момент задержания на свободе, были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 22 апреля, по согласованию с Офисом Генерального прокурора обвинительный акт в отношении организатора и членов организованной преступной группы был направлен в суд.

Напомним, в январе этого года Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по организованной группе работников ГУ "Киевский следственный изолятор", которые занимались доставкой и сбытом наркотических средств на территории учреждения.

В ноябре прошлого года полиция разоблачила банду, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков в особо крупных размерах. Ее создали бывшие правоохранители и действующие сотрудники полиции в Днепропетровской области.