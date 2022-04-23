Полиция задержала мошенницу в Киеве, которая завладела миллионами: подробности

Правоохранители задержали в Киеве мошенницу, которая завладела миллионами гривен.

Как пишет Politeka.net, правоохранители задержали мошенницу в Киеве , которая ограбила мужчину на 60 тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Как оказалось, женщина оборудовала помещение под пункт обмена валюты, где ждала свою жертву. После того, как она получила деньги, то закрыла мужчину и попыталась сбежать. Правоохранители уже задержали правонарушительницу, которая завладела суммой, близкой к 2 миллионам гривен.

"Для этого злоумышленница в феврале арендовала помещение, которое переоборудовала под фиктивный пункт для совершения наличных операций. В последствии сообщники сделали объявления на соответствующих интернет-ресурсах с выгодным курсом обмена валюты и договорились с потенциальным клиентом о встрече. Когда же потерпевший предоставил 60 000 евро «кассиру», злоумышленница закрыла мужчину в комнате, а сама скрылась из-за запасной выход", - было отмечено в публикации.