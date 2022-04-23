В Мариуполе погибли две маленькие артистки театра "Концепция"

В Мариуполе, который русские войска осаждают с 1 марта, погибли две маленькие артистки театра "Концепция".

Об этом со ссылкой на сообщения театра в социальных сетях информирует пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Очкур Елизавета и Амельчикова Соня – очаровательные маленькие актрисы. Они обе играли главную роль Люсси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф", они обе погибли во время этой страшной войны", – говорится в сообщении.

Режиссер театра вспоминает, что Лиза и Соня были отличными и светлыми девочками, лучшими друзьями. Сразу смогли отличиться во время обучения актерскому мастерству. На одном из занятий только они смогли разглядеть в старой пихте подлинную красоту и силу. Их ответ был: "Она терпит лютый холод, снабжая нас дровами, она гордая и красивая, хоть и очень старая, она заслуживает к себе уважения. Мы тоже когда-нибудь с вами станем старыми..."

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