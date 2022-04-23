В Демидове в Киевской области ликвидируют подтопление домов, вызванное роSSийской агрессией

На защитных дамбах в селении установили мощную насосную станцию.

В Демидове в Киевской области ликвидируют подтопление домов, вызванное роSSийской агрессией

В поселке Демидов в Вышгородском районе Киевщины из-за роSSийской агрессии разрушилась дамба и система гидротехнических сооружений реки Ирпень, что, со своей стороны, привело к подтоплению домов.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

На защитных дамбах в селении установили мощную насосную станцию.

Также к работе привлекаются три насосных станции местных жителей. Это позволило снизить уровень воды в пойме реки.

Кроме этого, воду из заводи сбрасывают в Киевское водохранилище через резервный шлюз.

Через три дня работы вода отошла от домов на около 10 метров.

Эксперты прогнозируют, что уже через неделю дома и подворья в поселке удастся освободить от подтоплений полностью.

“Осталось еще много проблемных вопросов относительно возобновления бесперебойной работы самой дамбы. Но все они будут решены в плановом порядке», – говорится в сообщении.

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