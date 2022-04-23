Одна из жертв - 3-месячный ребенок: фото и видео последствий ракетного удара по Одессе

В результате ракетного удара под Одессе, который был осуществлен ВС РФ 23 апреля, погибли пять человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Апостроф .

По его словам, жертвами субботнего обстрела жилого квартала Одессы стали пять человек, еще 18 граждан получили различные ранения. Ермак подчеркнул, что среди погибших - 3-месячный ребенок.

Глава ОП не исключил, что число жертв может увеличиться, поскольку спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.

Одна из ракет, которую оккупанты запускали из акватории Каспийского моря, попала в жилой комплекс. В результате прилета многоэтажное здание загорелось и частично обрушилось.

Обломки другой роSSийской ракету, которую смогли перехватить подразделения ПВО Украины, прилетели на территорию Таировского кладбища. В результате обстрела была ранена женщина.

"РоSSийские у*людки пытаются убить украинцев дважды. На Таировском кладбище в Одессе упали остатки ракеты, есть раненая женщина", - говорится в подписи к публикации.