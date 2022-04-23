Одна из жертв - 3-месячный ребенок: фото и видео последствий ракетного удара по Одессе
В результате ракетного удара под Одессе, который был осуществлен ВС РФ 23 апреля, погибли пять человек.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует
По его словам, жертвами субботнего обстрела жилого квартала Одессы стали пять человек, еще 18 граждан получили различные ранения. Ермак подчеркнул, что среди погибших - 3-месячный ребенок.
Глава ОП не исключил, что число жертв может увеличиться, поскольку спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.
Одна из ракет, которую оккупанты запускали из акватории Каспийского моря, попала в жилой комплекс. В результате прилета многоэтажное здание загорелось и частично обрушилось.
Обломки другой роSSийской ракету, которую смогли перехватить подразделения ПВО Украины, прилетели на территорию Таировского кладбища. В результате обстрела была ранена женщина.
"РоSSийские у*людки пытаются убить украинцев дважды. На Таировском кладбище в Одессе упали остатки ракеты, есть раненая женщина", - говорится в подписи к публикации.
По данным местных СМИ, под ракетный удар ВС РФ попали многоэтажные жилые дома на улицах Академика Королева и Спартаковской. На место обстрела экстренно прибыли сотрудники ГСЧС и под угрозой повторной атаки разбирают завалы в поисках выживших.