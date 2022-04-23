Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес были вместе более 10 лет, семь из которых прожили в браке. Однако накануне войны они приняли решение расстаться. Все произошло так неожиданно, что экс-влюбленные не успели сделать все так, как планировали.

В интервью Славе Демину украинский певец Владимир Дантес рассказал, что решение разойтись он вместе с Надей Дорофеевой принял в январе 2022 года. По словам исполнителя, самое главное, что они сделали, - это все время разговаривали. Именно поэтому им удалось продумать четкий план и расстаться друзьями.

Сразу после важного решения Владимир Дантес съехал на съемную квартиру. Он собирался оставить бывшей жене дом, но она отметила, что ей героические поступки не нужны.

"Я сказал Наде, что пусть забирает дом, а она сказала, что ей не нужны героические поступки. Надя сказала: "Мы строили его вместе, и делить тоже будем вместе". Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме. Не продали его еще", - рассказал певец.

Стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес 1 марта собирались устроить вечеринку, пригласить друзей и всем рассказать новости о своем расставании.

"Мы нормально общаемся. Когда началась война, я приехал домой. Собирали вместе вещи. И через две недели такое странное чувство, что мы не вместе, а как будто вместе. Поняли, что картинка нечестная и решили жить порознь и во время войны", - отметил Владимир Дантес.

Также исполнитель подчеркнул, что все еще питает теплые чувства к бывшей. Между тем ходят слухи, что причиной их расставания стало то, что Надя Дорофеева ушла к другому.

Напомним, Владимир Дантес нежно поздравил свою бывшую Надю Дорофееву с днем рождения: “Люби и будь любима“.