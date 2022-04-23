Владимир Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес были вместе более 10 лет, семь из которых прожили в браке. Однако накануне войны они приняли решение расстаться. Все произошло так неожиданно, что экс-влюбленные не успели сделать все так, как планировали.

“Пусть забирает дом“: Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой

В интервью Славе Демину украинский певец Владимир Дантес рассказал, что решение разойтись он вместе с Надей Дорофеевой принял в январе 2022 года. По словам исполнителя, самое главное, что они сделали, - это все время разговаривали. Именно поэтому им удалось продумать четкий план и расстаться друзьями.

Сразу после важного решения Владимир Дантес съехал на съемную квартиру. Он собирался оставить бывшей жене дом, но она отметила, что ей героические поступки не нужны.

"Я сказал Наде, что пусть забирает дом, а она сказала, что ей не нужны героические поступки. Надя сказала: "Мы строили его вместе, и делить тоже будем вместе". Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме. Не продали его еще", - рассказал певец.

Стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес 1 марта собирались устроить вечеринку, пригласить друзей и всем рассказать новости о своем расставании.

“Пусть забирает дом“: Дантес рассказал, как поделит имущество с Надей Дорофеевой

"Мы нормально общаемся. Когда началась война, я приехал домой. Собирали вместе вещи. И через две недели такое странное чувство, что мы не вместе, а как будто вместе. Поняли, что картинка нечестная и решили жить порознь и во время войны", - отметил Владимир Дантес.

Также исполнитель подчеркнул, что все еще питает теплые чувства к бывшей. Между тем ходят слухи, что причиной их расставания стало то, что Надя Дорофеева ушла к другому.

Напомним, Владимир Дантес нежно поздравил свою бывшую Надю Дорофееву с днем рождения: “Люби и будь любима“.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человекИз Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Куда пропал Олег ВинникКуда пропал Олег Винник
Блок рекламы


Похожие новости
В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом годуВ МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году
Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с ДантесомНадя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом
Владимир Дантес после развода лаконично поздравил Надю Дорофееву с днем рожденияВладимир Дантес после развода лаконично поздравил Надю Дорофееву с днем рождения
У нас платоническая любовь: MELOVIN рассказал об отношениях с Лизой РусинойУ нас платоническая любовь: MELOVIN рассказал об отношениях с Лизой Русиной
Ужасно и безответственно: Алан Бадоев рассказал, о чем пожалел после полномасштабного вторжения РФУжасно и безответственно: Алан Бадоев рассказал, о чем пожалел после полномасштабного вторжения РФ
Лидер Kalush Orchestra рассказал, чем их выступление на "Евровидении" будет отличаться от НацотбораЛидер Kalush Orchestra рассказал, чем их выступление на "Евровидении" будет отличаться от Нацотбора
Птушкину и Дантесу запретили въезд в рф на десятки лет: знаменитости съязвили в ответПтушкину и Дантесу запретили въезд в рф на десятки лет: знаменитости съязвили в ответ
Братья и сестры даже не поздравили с днем рождения: ONUKA рассказала о родственниках в РоSSииБратья и сестры даже не поздравили с днем рождения: ONUKA рассказала о родственниках в РоSSии
Мама перестала ходить, а отец потерял зрение: девочка из Мариуполя рассказала о побеге под обстрелами рфМама перестала ходить, а отец потерял зрение: девочка из Мариуполя рассказала о побеге под обстрелами рф
Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»
Последние новости
Подгружаем последние новости