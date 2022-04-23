В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: впечатляющие фото и видео

В одном из тематических Facebook-сообществ говорится о том, что благодатный огонь из Иерусалима в Грецию прибудет специальным бортом Aegean Airlines А320 к Пасхальной ночной службе. На борту самолета также будут представители дипломатической писсии, и прилет в Афины ожидается к 18:00 по местному времени.
Шведский теологический институт опубликовал видео, как после церемонии схождения благодатного огня сотни верующих на улицах Иерусалима читают молитвы
"Православная церемония благодатного огня в Иерусалиме. Свет надежды, справедливости и мира. Да распространится оно из Гроба Господнего во все уголки мира сего", - говорится в подписи к видеоролику.