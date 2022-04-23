В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: впечатляющие фото и видео

В субботу, 23 апреля, в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме сошел благодатный огонь.Об этом проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

По словам дипломатов, за день до Пасхи в Иерусалиме традиционно прошла церемония схождения благодатного огня, на которую пришли тысячи верующих, информирует Апостроф.

"Храм Гроба Господня в Иерусалиме сегодня; тысячи человек пришли на церемонию Благодатного огня", - говорится в сообщении МИД Израиля.

Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem today; thousands in attendance at the Holy Fire ceremony pic.twitter.com/MoHyT27Sqd

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 23, 2022

В одном из тематических Facebook-сообществ говорится о том, что благодатный огонь из Иерусалима в Грецию прибудет специальным бортом Aegean Airlines А320 к Пасхальной ночной службе. На борту самолета также будут представители дипломатической писсии, и прилет в Афины ожидается к 18:00 по местному времени.

Шведский теологический институт опубликовал видео, как после церемонии схождения благодатного огня сотни верующих на улицах Иерусалима читают молитвы

"Православная церемония благодатного огня в Иерусалиме. Свет надежды, справедливости и мира. Да распространится оно из Гроба Господнего во все уголки мира сего", - говорится в подписи к видеоролику.


Богдан Соловьев, Апостроф

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