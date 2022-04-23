Вынесли все, даже микрофон: рашисты разворовали дом солистки KAZKA под Гостомелем

Александра Зарицкая бежала из родного дома под Гостомелем на пятый день войны. После отхода роSSийских войск солистка группы KAZKA узнала, что жилье полностью разворовали, информирует Апостроф.

В интервью "ЖВЛ" певица рассказала, что рашисты вынесли абсолютно все, что имеет ценность, даже микрофон, который в итоге потеряли по дороге. "Уже потом наши его нашли и занесли назад", - поделилась исполнительница.

Фото: instagram.com/kazka.band

"Это очень жестко. Забрали даже колонку, которая весила 30 кг, - добавила она. - Я не знаю, что у людей в голове. Мне не жалко вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Ощущение, что туда вломились, в твой дом, в твою крепость. Унизили тебя тем, что все распотрошили".

Александра призналась, что она не планировала уезжать из Украины, и думала, что в месте, где находится ее дом, будет относительно спокойно. Артистка живет в трех километрах от Гостомеля Киевской области.

Однако уже в первый день начались сильные взрывы. "Было очень тяжело заснуть, потому что так сильно гремело, мы посреди ночи вставали и бежали в коридор", - рассказала Зарицкая.

Фото: instagram.com/kazka.band

На пятый день певице позвонил папа, который на тот момент находился в Макарове, и сказал, что в поселок уже заезжают русские оккупанты.

"Папа сказал, что нам нужно уезжать. Нас охватила паника, мы минут за 15 собрали вещи, троих собак моих и выехали", - рассказала Саша.

Певица с мамой, сестрой и парнем неделю провели в Берегово на Закарпатье, потом Александра "обменяла парня на подругу" и поехала в Америку с благотворительными концертами. Средства от продажи билетов идут Украине.


Наталья Лавринец, Апостроф

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