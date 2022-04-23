Что можно делать на Пасху и что нельзя святить в церкви

24 апреля верующие будут отмечать главный христианский праздник – Воскресение Господне. Согласно народным поверьям в день Пасхи нужно соблюдать некоторые правила, чтобы не навлечь на себя беду. Мы расскажем, что можно делать в праздник, и что нельзя святить в церкви.

Пасха 2022: что можно делать в праздник и что нельзя святить в церкви

Что нужно делать на Пасху?

В течение всей недели до Пасхи нужно заниматься домашними делами: прибирать, мыть, стирать и готовить, выносить мусор и ходить по магазинам. А вот в Воскресение Господне нужно отгонять злость, печаль и не вступать в ссоры. В этот день нельзя что-либо делать по хозяйству, а только отдыхать, ходить по друзьям и поздравлять их с праздником.

В Пасху нужно нести счастье и радость.

24 апреля нужно поминать покойных. Нередко родственники едут на кладбище, приносят конфеты и печенье на могилки и просят прощения.

Что нельзя святить в церкви на Пасху?

Пасха 2022: что можно делать в праздник и что нельзя святить в церкви

Существует список продуктов, которые нельзя святить в церкви. Речь идет о:

  • Материальных ценностях (деньгах, украшениях, ключах)
  • Кровяной колбасе
  • Алкогольных напитках, не считая церковного вина
  • Ножах и колющих предметах

Отмечается, что освященные продукты нельзя резать обычным ножом.

Напомним, в Украине изменили время освящения пасхальных корзин на Пасху-2022.


Анастасия Березовская, Тудей

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