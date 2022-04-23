Продавал бронежилеты: мошенник из Днепропетровщины нажился на десятках людей

Продавал бронежилеты: мошенник из Днепропетровщины нажился на десятках людей

Правоохранительные органы Днепропетровской области задержали мошенника, который наживался на людях, которые покупали бронежилеты.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. Пока одни люди объединяются для помощи и покупки всего необходимого защитникам на фронт, другие пытаются на этом заработать. Так, полиция Днепропетровской области задержала правонарушителя, который брал предоплату за бронежилеты, но так ничего не отправлял.

"22-летний злоумышленник организовал незаконный бизнес на реализации военных товаров. Он размещал в группах в мессенджерах объявления о якобы продаже амуниции. Главным условием покупки была подписка от 300 до 600 гривен. После получения денег он блокировал клиентов, а сам менял номер телефона", - отмечено в сообщении.

Таким образом молодой человек обманул около 50 человек. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье 190 части третьей.


Артём Батечко, politeka.net

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