Наталья Могилевская поделилась фрагментом песни-молитвы "Діва Марія" с кадрами из разрушенных городов

Наталья Могилевская, которая потеряла родного человека на войне, записала проникновенную песню-молитву "Діва Марія". Представить композицию певица обещает в ближайшее время, а пока показала фанам короткий фрагмент, информирует Апостроф .

Тизер песни исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале и в Instagram, и объяснила, почему решила показать анонс своей новой работы накануне светлого праздника Пасхи.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Война сделала верующими даже скептических атеистов. На первый план вышло духовное… Все мы, где бы ни находились, как бы ни болело за родными под обстрелами, спасаемся именно обращениями к Богородице или Христу. Ибо знаем: за кем – любовь, искренность и правда, за тем – и высшие силы", - написала Могилевская.

Также певица сняла к песне клип, который записывала в уничтоженных рашистами городах Киевской области.

"Увидев Бучу и Ирпень и весь тот ужас, который оставили после себя оккупанты, я поняла: мы должны запомнить все, что произошло там, на всю жизнь, - объясняет артистка. - Сегодня вы уже не увидите то, что видела я, и те люди, кто водил меня по своим подвалам, кто дарил мне Библию с обломком в обложке, кто хоронил своих родных во дворе, кто передал мне сотни видеодоказательств ужасных преступлений этих нелюдей... Поэтому новое видео я решила снимать там, чтобы донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".