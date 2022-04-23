Наталья Могилевская поделилась фрагментом песни-молитвы "Діва Марія" с кадрами из разрушенных городов
Наталья Могилевская, которая потеряла родного человека на войне, записала проникновенную песню-молитву "Діва Марія". Представить композицию певица обещает в ближайшее время, а пока показала фанам короткий фрагмент, информирует
Тизер песни исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале и в Instagram, и объяснила, почему решила показать анонс своей новой работы накануне светлого праздника Пасхи.
"Война сделала верующими даже скептических атеистов. На первый план вышло духовное… Все мы, где бы ни находились, как бы ни болело за родными под обстрелами, спасаемся именно обращениями к Богородице или Христу. Ибо знаем: за кем – любовь, искренность и правда, за тем – и высшие силы", - написала Могилевская.
Также певица сняла к песне клип, который записывала в уничтоженных рашистами городах Киевской области.
"Увидев Бучу и Ирпень и весь тот ужас, который оставили после себя оккупанты, я поняла: мы должны запомнить все, что произошло там, на всю жизнь, - объясняет артистка. - Сегодня вы уже не увидите то, что видела я, и те люди, кто водил меня по своим подвалам, кто дарил мне Библию с обломком в обложке, кто хоронил своих родных во дворе, кто передал мне сотни видеодоказательств ужасных преступлений этих нелюдей... Поэтому новое видео я решила снимать там, чтобы донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".