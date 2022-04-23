Режиссер "Идентификации Борна" встретился с украинскими военными и будет снимать документалку

«Я снимаю фильмы об обычных людях в чрезвычайных обстоятельствах. Здесь – 40 миллионов такого рода историй», – отметил Даг Лайман, информирует ZN.ua.

Режиссер
Фото с инстаграм-страницы Ильи Евлаша

Режиссер шпионского экшена об экс-сотруднике ЦРУ Джейсоне Борне приехал в Украину, чтобы помочь задокументировать войну с Россией. Даг Лайман уже успел встретиться с украинскими военными, в частности, пресс-офицером Сухопутных войск Ильей Евлашем, пишет Deadline.

«Весь день показывали и рассказывали Дагу ужасы нашей войны. Уже через несколько недель должна выйти на свет первая часть этого материала. Как сказал Даг: "I can't believe that this is 2022" (Я не могу поверить, что такое происходит в 2022 году – ред.)”, - комментирует встречу Евлаш.


Оксана Коваль, ZN.ua

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