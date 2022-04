Режиссер "Идентификации Борна" встретился с украинскими военными и будет снимать документалку

Режиссер шпионского экшена об экс-сотруднике ЦРУ Джейсоне Борне приехал в Украину, чтобы помочь задокументировать войну с Россией . Даг Лайман уже успел встретиться с украинскими военными, в частности, пресс-офицером Сухопутных войск Ильей Евлашем, пишет Deadline.

«Весь день показывали и рассказывали Дагу ужасы нашей войны. Уже через несколько недель должна выйти на свет первая часть этого материала. Как сказал Даг: "I can't believe that this is 2022" (Я не могу поверить, что такое происходит в 2022 году – ред.)”, - комментирует встречу Евлаш.