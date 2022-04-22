В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году

В этом году выпускники 11 классов будут сдавать национальный мультипредметный тест, информирует ZN.ua.

В МОН рассказали, каким будет ВНО в этом году
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Для поступления в учебные заведения в 2022 году необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет состоять из трех блоков задач по языковым темам по украинскому языку, всем темам по алгебре и геометрии, а также задачам по истории Украины, которые были составляющими ГНА. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Там уточнили, что содержание задач блока НМТ по украинскому языку будет охватывать языковые темы, изучение которых предусмотрено в школьном курсе украинского языка.

Всего в блоке по украинскому языку будет 20 задач, среди которых:

  • 15 заданий с выбором одного правильного ответа из 4 или 5 вариантов;
  • 5 задач на установление соответствия.

При этом в МОН сообщили, что в блоке НМТ по украинскому языку не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого или короткого ответа, а также задач по украинской литературе.

"Содержание задач блока НМТ по математике будет соответствовать действующей программе ВНО, которая охватывает все темы по алгебре и геометрии по школьному курсу", - рассказали в ведомстве.

Блок НМТ будет насчитывать 20 задач, среди которых:

  • 14 заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных пяти вариантов;
  • 4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 «логические пары»);
  • 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи). В математическом блоке НМТ не будет задач открытой формы с развернутым ответом.

"Содержание задач блока НМТ по истории Украины будет соответствовать действующей программе ЗНО по истории Украины. Эта часть охватывает темы, предусмотренные в школьном курсе этой дисциплины", - добавили в МОН.

Всего в блоке НМТ по истории Украины будет 20 задач, среди которых:

  • 15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
  • 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 «логические пары»).

Общее количество задач национального мультипредметного теста – 60, продолжительность теста – 90 минут.

"Задачи будут оцениваться в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ЗНО. Результат (т.е. количество набранных баллов за правильно выполненные задания) участник будет знать после выполнения блоков НМТ. Позже результат каждого блока будет также переведен в шкалу 100-200 баллов. Для получения результата по шкале 100-200 достаточно будет набрать хотя бы один тестовый балл», – рассказали в Министерстве.

НМТ будут проводить очно в специальных временных экзаменационных центрах (аудитории школ и университетов, где будут созданы компьютерные классы и будут работать инструкторы). Рассматривается возможность проведения НМТ в странах ЕС.

Кроме того, планируется проведение трех сессий НМТ: основной и дополнительной в июле, а также специальной в сентябре.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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