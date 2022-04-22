Ночные богослужения на Пасху в этом году во Львове проводить не будут

Не будет также традиционных массовых обливаний на площади Рынок.

Ночные богослужения на Пасху в этом году во Львове проводить не будут
Фото: Роман Балук, city-adm.lviv.ua

Из-за войны с Россией ночных богослужений на Пасху в этом году во Львове проводить не будут.

Об этом сообщил городской совет со ссылкой на решение Совета епископов Львова.

“Все богослужения заранее спланированы, составлены соответствующие графики, которые в минувшее воскресенье были озвучены прихожанам храмов. Следовательно, жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к принятому решению и в первую очередь заботиться о своей безопасности, так как для врага нет ничего святого”, – говорится в сообщении.

Ради безопасности никаких массовых мероприятий на Пасхальные праздники мэрия не будет организовывать.

В частности, не будет традиционных массовых обливаний на площади Рынок.

“Для тех, кто не в силах “удержаться” от искушения пообливаться, на обливной понедельник в городе запустят сухой фонтан на Таможенной площади и два фонтана на ул. Коперника”, – говорится в сообщении.

Напомним, УПЦ МП просит власти разрешить богослужения в Пасхальную ночь, несмотря на то, что РФ фактически "анонсировала" обстрелы храмов. Известно о возможных провокациях оккупантов в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Министерство культуры и информационной политики пригласило верующих присоединиться к пасхальным службам дистанционно.

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