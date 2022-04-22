"Океан Эльзы" посвятили героическим защитникам Мариуполя песню "Місто Марії"

Группа "Океан Эльзы" презентовала песню "Місто Марії", которую посвятила подвигу защитников Мариуполя. В ней поется, что "пока над гордым Азовом солнце встает", держится город Марии, информирует Апостроф .

Аудио песни музыканты опубликовали на своем YouTube-канале 22 апреля. В поводке к ролику сказано, что запись была сделана накануне, 21 числа, на репетиции. Обложкой трека стала фотография нашего бойца, смело шагающего по разбомбленному русскими оккупантами городу.

Слушателей растрогала песня до глубины до души. Они выразили надежду, что никто и никогда и не забудет о чем она, и РФ поплатится за каждую прерванную жизнь, за каждую сломанную судьбу.

Слова песни "Місто Марії":

Сонце зійшло над Азовом

Вітер над дюнами дме

Холодно, але пісок пахне весною

Очі вже звикли до втоми

Надто багато причин

Мрію як нам буде знов добре з тобою

Ні, корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Небо гримить над Азовом

Ворог гарматами б‘є

Звечора навіть бетон пахне війною

Думати як буде завтра

Часу нема і немає причин

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Ми залишились собою

Ми загорнулись у ніч

І вільні уста стисли від болю

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов

Крик нового дня рветься на волю

І корабельні гармати

Не розібють мою мрію

Віру ніколи не зрадить серце моє

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії

Доки над гордим Азовом

Сонце встає

Фото: facebook.com/okeanelzyofficial