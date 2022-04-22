Эд Ширан выпустил клип 2step, снятый в Киеве до войны: видео

Британский певец Эд Ширан презентовал новый клип под названием 2step, который был снят в Киеве еще до того, как страна-оккупант РоSSия нагло вторглась в независимую Украину. Артист записал композицию с американским хип-хоп-исполнителем Lil Baby.

Соответствующий ролик уже опубликован на канале исполнителя в Youtube. Начинается видео с текстового сообщения, в котором Ширан рассказывает о съемках в украинской столице и о своих впечатлениях о Киеве, информирует Апостроф.

"Я снял видео в украинском городе Киев до начала разрушительных действий, которые там происходят. Я был в этой стране впервые и почувствовал такое гостеприимство, находясь там. Украина - гордая и стойкая страна, и я благодарен за шанс снять здесь видео. Я поддерживаю Украину и пожертвую роялти от просмотров этого видео на YouTube на гуманитарную помощь украинцам", - заявил Эд.

Фото: Youtube

Известно, что одна из локаций в Киеве - это двор механико-математического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там американский хип-хоп-исполнитель и автор песен Lil Baby зачитал рэп. Сам Эд Ширан в клипе появился на проезжей части одной из улиц Киева. На заднем плане также можно увидеть прохожих, городские желтые автобусы и автомобили.

Фото: instagram.com/teddysphotos

Напомним, что в Украину Эд Ширан приезжал осенью 2021 года, о чем он рассказывал в своем блоге в Instagram. "Спасибо, что приняли нас, Киев. Три ночных съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная", - написал тогда он. В своей публикации Ширан правильно назвал столицу "Kyiv", а не "Kiev", и за это украинцы не пожалели для него комплиментов.


Любовь Блажко, Апостроф

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