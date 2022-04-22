alyona alyona и Jerry Heil выпустили к Пасхе трогательную песню о разлуке с семьей "Рідні мої"

В этом году из-за войны многие украинцы не смогут отпраздновать Пасху в кругу семьи, а ведь встреча с родителями на праздник - не просто встреча, а теплая традиция. alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню "Рідні мої", в которой описали всю боль от разлуки с родными, информирует Апостроф .

"Самые теплые воспоминания у большинства людей Украины на протяжении жизни – это теплые семейные сборы на Пасху. Возможность вырваться от дел, увидеть самых родных, навестить дальних родственников, принять участие в создании пасхальных яиц или писанок, отведать маминых или бабушкиных блюд родом из детства, объединиться в продолжении национальных и семейных традиций", - отмечают певицы.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Однако в этом году многие украинские семьи не смогут объединиться, а кто-то не сможет поздравить маму или папу даже по телефону.

"Мы изменили свои ценности, изменили отношение ко многим вещам. Но неизменно будем нести через годы традиции своей нации и своих семей. Чтобы память о них была вечна", - пишут артистки в описании к видео.

"Родные мои, я хочу вам пообещать, что я буду беречь традиции этой семьи", - поется в треке.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Очень классный трек! Спасибо вам девушки. До слез. Песня и клип таки теплые, словно вернуло в детство. Песня как бабушкин теплый платочек, окутала и согрела", - пишут в комментариях. "До слез и мурашек, я плакала и одновременно гордилась какие же талантливые и сильные у нас девушки", "Очень душевная песня! Слезы на глазах".



