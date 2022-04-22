Школьницы отравились в Киевской области: полиция выяснила, что стало причиной

Правоохранители в Киевской области узнали, что стало причиной отравления двух школьниц 12 и 13 лет.

Как пишет Politeka.net, правоохранители заинтересовались происшествием, в результате которого две школьницы отравились в Киевской области. Их доставили в местную больницу, передает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Как оказалось, девочки получили острое алкогольное отравление.

"Впоследствии участковые офицеры, совместно с ювенальными полицейскими, установили и задокументировали 27-летнего молодого человека, который реализовал алкоголь.

Кроме того, у злодея обнаружили 24 литра самогона и мешки с сахаром, которые изъяли на нужды городской больницы №4, военного госпиталя и ВСУ", - было отмечено в публикации.