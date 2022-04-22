Фестиваль классической музыки в Швейцарии исключил из программы оперу Чайковского

Сент-Галленский фестиваль классической музыки – крупнейший и самый старый фестиваль под открытым небом в Швейцарии – исключил из своей программы оперу Петра Чайковского «Орлеанская дева», сообщает «Медуза».

«Несмотря на то, что тема этого произведения насквозь французская, в настоящее время не оправдано приводить роSSийскую музыку, в основе которой лежат военные действия, в звучание посреди города под открытым небом. Проведение фестиваля в публичном пространстве предъявляет дополнительные требования по сравнению с представлением в защищенной и закрытой обстановке театра и требует особого отношения к публике», — говорится в сообщении организаторов фестиваля.