Дорофеева, MELOVIN, Огневич и другие звезды записали с детьми вдохновляющую песню "Разом до перемоги"

Украинские артисты совместно с юными талантами из творческого объединения "Парадиз" записали вдохновляющую песню "Разом до перемоги", информирует Апостроф .

В записи видео приняли участие Оля Полякова, Надя Дорофеева, Злата Огневич, Анна Тринчер, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская, MELOVIN, TAYANNA, Сергей Танчинец, Jerry Heil и другие звезды. Песня была написана авторами детской студии еще восемь лет назад, и только сегодня ее услышали миллионы людей.

Фото: facebook.com/paradizfamily

В почти трехминутном ролике силуэты артистов и детей переплетаются с жуткими кадрами войны: разрушенные мосты, разрушенные города, разрушенные судьбы.

"Счастливые минуты наших жизней сменились на тени от горьких чувств. Все, что мы имеем: свободу, любовь мы хотим защитить, но ценой является кровь. В голубом небе и среди желтых полей борьба не утихает уже множество дней. Но мы все преодолеем, ведь мы вместе - единая страна! Мы - Украина", - произнесли исполнители в начале композиции.

Песня "Разом до перемоги" была записана при поддержке фонда Маши Ефросининой "Фонд Маша", также был открыт сбор средств для пострадавших от роSSийской агрессии украинцев.