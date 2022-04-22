Он зациклен только на себе: Андрей Данилко объяснил поведение Николая Баскова

Николай Басков поддерживал оккупационную политику Путина еще с 2014 года, а в марте 2022 года одобрение роSSийского вторжения в Украину окончательно похоронило репутацию певца. После гневного осуждения Маши Ефросининой о коллеге из РФ высказался Андрей Данилко.

По словам украинского артиста, который дружил с Басковым и часто выступал с ним на одной сцене в образе Верки Сердючки, поведение певца продиктовано исключительно финансовыми интересами, информирует Апостроф.

Фото: Getty Images

"Зная характер Коли - это момент приспособленчества, участия в каких-то "субботниках". "Субботник" - это когда вам олигарх что-то дарит, и вы уже обязаны, если позвонят, провести какой-то праздник. Свободен ты, занят - ты обязан. Я никогда ничего не брал. Конечно, мне предлагали на больших корпоративах, когда это переходило в какую-то выпивку. Но у нас принцип - никогда не садиться за стол. Мы отработали, могли выпить на сцене с олигархом, и быстренько смотались. А они садились за столы, общались, приобретали хороших знакомых, новых заказчиков. Потому что собрать концерты сольные, кассу… Очень сомневаюсь, что Николай это способен сделать", - сказал Данилко в интервью программе "Зірковий шлях".

Артист считает, что Баскову просто нужно находится возле "кормушки", и ни о какой искренней политической позиции речи не идет.

"Ему очень нужно находится возле кормушки, ему нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы, ему нужно присутствовать на телевидении. Он думает только о себе, поверьте, ни про какую РоSSию он ничего не думает. Это абсолютно зацикленный на себе человек, при том что у него масса хороших качеств. Но после всего, что я слышал, о хороших качествах я говорить уже не могу", - говорит Данилко.

Также исполнитель обратил внимание на общую черту роSSийских звезд, которые промолчали о войне в Украине или поддержали ее оккупацию.

"Заметьте, те люди, которые трусовато себя повели, они никогда ничего не создают сами. Они не пишут себе, они без рук. Они могут только как радио - транслировать что-то. Придумать информацию оно не может. Поэтому ждать от кого-то каких-то высказываний - глупо", - считает он.

  • Ранее Маша Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал роли в украинских фильмах. Певец лично обращался к Зеленскому с просьбой сняться в комедиях "Квартала 95".

Наталья Лавринец, Апостроф

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