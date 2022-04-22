Это была моя ошибка: Алина Паш заявила, что жалеет о сотрудничестве с русскими

После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Алина Паш пересмотрела свои взгляды. Певица, которая ездила в оккупированный Крым, жалеет, что не перестала сотрудничать с русскими еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе, информирует Апостроф .

В интервью порталу RUS TVNET, рэп-исполнительца призналась, что за свою карьеру несколько раз пыталась достучаться до артистов из РФ и объяснить, что Украина - свободная и независимая страна. Но у нее ничего не получилось.

Фото: instagram.com/alinapash

"К сожалению, даже осознанные, образованные актеры и деятели искусства этого не понимают и не принимают. Возможно, в них это как "вшито". Возможно, они настолько ангажированные, что их головы не могут просто воспринимать, что Украина - это отдельная свободная страна", - говорит артистка.

"Я стараюсь нести своим творчеством все украинское. Моя музыка имеет ярко выраженные народные и фольклорные мотивы. Тем самым я пыталась донести до РоSSии и всего мира наш украинский культурный код, но я считаю, что у меня это так и не получилось, и это была моя ошибка", - добавила она.

Фото: instagram.com/alinapash

Сегодня Алина понимает, что своим сотрудничеством с Россией после 2014 года обижала украинский народ, который уже тогда воевал.

"Сейчас я окончательно поняла, что никогда уже не буду сотрудничать с русскими. Должно пройти очень много лет, чтобы русские поняли, что они все ответственны за все произошедшее. Они должны понять, что их власть и народ - это совместное их преступление и они виноваты одинаково вместе", - отметила Паш.

Алина не исключает того, что в будущем встретиться с роSSийскими артистами на одной сцене, но разговаривать с ними или пытаться их понять она не будет.

"У меня есть моя позиция - они с русским паспортом, они из страны моего врага. Если эти артисты даже что-то и осознали, им нужно как-то самим смывать всю эту кровь и делать все возможное, чтобы ответить за своих сограждан и за свою страну. Для меня они все равно виновны в том, что случилось. Значит, эти артисты где-то что-то не договорили, не достучались до людей, до своих слушателей, потому что среди русских смогла рассеяться такая ненависть к Украине. Им нужно будет годами осознавать и вымаливать прощение", - подчеркнула певица.

Фото: instagram.com/alinapash