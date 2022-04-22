Куда пропал Олег Винник

Украинский музыкант и артист Олег Винник несколько дней с начала полномасштабной войны молчал о происходящем. После этого он неоднократно выступал с обращением к россиянам, к матерям и мирным гражданам, призывая их, выступить против кровопролития. Однако вот уже месяц о звезде украинского шоу-бизнеса ничего не слышно.

Насколько известно, Олег Винник и его супруга Таюне живут в Германии, где у них есть собственный дом. На данный момент неизвестно, где именно находится артист – в своей квартире в Киеве или за границей. Последний раз в личном аккаунте в Инстаграм исполнитель сделал публикацию почти месяц назад.

Он опубликовал изображение с украинским флагом и надписью "Месяц несгибаемости", а также написал:

"Месяц несгибаемости и самоотдачи священной борьбе. Месяц, что навсегда изменил наши жизни. Горжусь тобой, мой героичный Народ! Пусть Благовещение Пресвятой Богородицы принесет Украине Победу и Мир!! Слава Богу за Украину!! Слава Украине! Героям слава!"