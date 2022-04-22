Как действовать при обнаружении взрывных устройств: важные рекомендации

Коварные оккупанты пользуются любой возможностью нанести вред украинскому народу, поэтому, даже отступая, минируют города Украины, информирует Апостроф.

Что делать при обнаружении взрывоопасных устройств, рассказывает Киевская военная администрация.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещено:

  • брать их в руки;
  • переносить, сдвигать с места, перекачивать;
  • вытаскивать из земли;
  • пытаться разобрать;
  • разводить костер рядом;
  • съезжать на обочину дорог;
  • подходить к поврежденной военной технике;
  • заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности;
  • заходить на военные позиции и фортификационные постройки.

При обнаружении предмета, похожего на взрывчатку, необходимо:

  • не паниковать и сохранять спокойствие;
  • остановиться, пометить место находки подручными предметами;
  • отойти тем же путем, которым двигались на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей 101, полицию 102 или сообщить о находке военных.


Мария Швец, Апостроф

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