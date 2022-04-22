Что делать при обнаружении взрывоопасных устройств, рассказывает Киевская военная администрация.



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[url=http://novostey.com/society/news962781.html]Как действовать при обнаружении взрывных устройств: важные рекомендации - Общество на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/society/news962781.html>Как действовать при обнаружении взрывных устройств: важные рекомендации - Общество на Новостей.COM</a>

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