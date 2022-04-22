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2022-04-22
Как действовать при обнаружении взрывных устройств: важные рекомендации
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Что делать при обнаружении взрывоопасных устройств, рассказывает Киевская военная администрация.
При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещено:
- брать их в руки;
- переносить, сдвигать с места, перекачивать;
- вытаскивать из земли;
- пытаться разобрать;
- разводить костер рядом;
- съезжать на обочину дорог;
- подходить к поврежденной военной технике;
- заходить за ограждение и игнорировать знаки опасности;
- заходить на военные позиции и фортификационные постройки.
При обнаружении предмета, похожего на взрывчатку, необходимо:
- не паниковать и сохранять спокойствие;
- остановиться, пометить место находки подручными предметами;
- отойти тем же путем, которым двигались на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей 101, полицию 102 или сообщить о находке военных.
Мария Швец, Апостроф