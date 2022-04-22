Страстная пятница: что можно и нельзя делать

В конце Страстной недели, 24 апреля, православные христиане будут праздновать великий церковный праздник – Пасху. Наиболее строгим днем в вопросе запретов считается среди верующих Страстная пятница, информирует Апостроф.

Апостроф рассказывает, что можно делать, а что категорически запрещено делать в этот день.

В этом году Страстная пятница выпала на 22 апреля. Это самый скорбный день предпасхальной недели, ведь именно в пятницу Иисус был осмеян, отдан мукам и распят на горе Голгофа.

День воспоминания Страстей, то есть пережитых страданий Спасителя, является трауром для верующих и именно этим объясняются строгие запреты в этот день.

Что можно и нельзя в Страстную пятницу

Это самый строгий постный день всего Великого поста. Даже если человек не постился, но желает наверстать упущенное хоть чуть-чуть, можно начать в пятницу.

Верующие в этот день отказываются от еды до выноса Плащаницы. Где-то в 3 дня разрешено утолить голод ломтиком хлеба и стаканом чистой воды. По поверью, если человек сможет вытерпеть жажду в Страстную пятницу - весь год питье не нанесет вреда.

Запрещено веселиться. Следует воздержаться от посещения развлекательных заведений и мероприятий. Подразумевается, что целенаправленно нельзя быть в приподнятом настроении в Страстную пятницу. Человек, слишком радостный в этот день - может весь следующий год проплакать.

Нельзя стирать, шить и резать. Вообще запрещено производить любую работу по дому в Страстную пятницу.

Нельзя затеивать сезонные работы в поле и огороде – это тоже ничего хорошего не принесет, только горе и несчастье. Имеется в виду - нельзя касаться земли острыми и металлическими предметами. Даже от пересадки комнатных растений или рассады лучше отказаться. Примечательно, что из этого правила исключение: считается, что петрушка, посаженная в Страстную пятницу, принесет двойной урожай.

В Страстную пятницу существует ряд правил:

Есть обычай святить в церкви обручальное кольцо, чтобы она защищала от всех болезней. Прочитать над кольцом молитву и сбрызнуть его святой крещенской водой.

Стоит с церковной службы принести домой двенадцать горящих свечей, дав им полностью догореть. Считается, что это принесет материальное благополучие, удачу, радость.

Еще издавна люди считали, что отлучать от груди ребенка нужно именно в Страстную пятницу, чтобы малыш рос крепким и счастливым.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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