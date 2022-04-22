Надя Дорофеева впервые рассказала о разводе с Дантесом

Надя Дорофеева и Владимир Дантес сообщили о своем расставании 18 марта. Они объявили о разводе в разгар военных действий. Впервые с тех пор исполнительница прокомментировала отношения с экс-супругом и окончание их романа.

В комментарии программе "Звездный путь" Надя Дорофеева впервые заговорила о разводе, призналась, когда они с Дантесом расстались, какие у них сейчас отношения, и готова ли она к новому роману.

Говоря о том, почему они решили признаться в разводе в разгар войны, певица отметила, что им стало невыносимо отвечать на вопросы "Как там Вова?" или "Как там Надя?" До даты объявления многие их друзья даже не знали, что они уже не вместе.

"Хоть идет война, мы дышим, живем, едим, даже что-то смотрим. Я всегда очень откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что сказали с Вовой о том, что мы уже не вместе, но мы очень уважаем друг друга. Хотелось уже про это сказать, потому что мы расстались еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать на "Как там Вова, как там Надя". А мы уже не вместе. Поэтому мы решили поставить точку в этом", - рассказала Надя Дорофеева.

Также исполнительница заявила, что уже готова к новым отношениям, однако сначала она хочет вернуться домой. Между тем ходят слухи, что артистка уже крутит роман – причем с близким другом, с которым они отдыхали общей компанией зимой на Бали. Речь идет о рестораторе Михаиле Кацурине, который рассказал о разводе с женой на следующий день после Дорофеевой и Дантеса.

Напомним, мы рассказывали, что известно о новом бойфренде Нади Дорофеевой - дважды разведен и двое детей.