Семья из Одессы приняла у себя 27 людей, видео: "Вместе помогают ВСУ"

Одесская семья Марценюк поселила в своем доме 27 человек и готова приютить еще людей - у них свой мини-хостел.

Как сообщают УСИ, сейчас там живут жители Херсона, Херсонской, Донецкой областей. Вместе они испекли паски и кексы для защитников Украины.

Как говорится в сюжете, люди живут очень дружно. Уезжать из Украины не хотят, и надеются, что до Одессы беда не доберется.

"Мы люди трудолюбивые. Несмотря на то, что идет война, мы работаем. Хорошо, что есть возможность работать удаленно, и вот здесь, на кровати я так и работаю", — говорит девушка-переселенка.

Приютила людей одесская семья Марценюк. Проживание здесь для переселенцев абсолютно бесплатно.

"Мы с мужем решили помочь. Здесь люди при желании могут остаться до конца войны абсолютно бесплатно. Есть те, кто едет дальше за границу, и у нас остаются всего на одну-две ночи. В том числе были с детьми 8 и 10 месяцев", — рассказала Анна Марценюк.

Провизией хостел снабжают волонтеры, готовят по дежурствам. Но и сами вынужденные переселенцы не стоят в стороне и помогают как могут — вместе они испекли паски, кексы, и сделали сухари для военнослужащих. Волонтеры отвезут их в том числе в Николаев.

"Скоро Пасха, — надеемся подарить хорошее настроение. Главный ингредиент — наша любовь", — говорят жители хостела.