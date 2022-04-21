Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов

Певица Джамала на благотворительных концертах собрала 90 миллионов долларов помощи для Украины, которая противостоит вооруженной агрессии РоSSии. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В издании подсчитали размеры финансовой помощи для нашей страны от разных фондов и частных лиц. Вклад Джамалы, согласно этому рейтингу, является четвертым по величине.