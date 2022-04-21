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2022-04-21
Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов
Певица собирала деньги на благотворительных концертах.
Джмала собрала 90 миллионов помощи Украине© Facebook/Jamala | Джамала
Певица Джамала на благотворительных концертах собрала 90 миллионов долларов помощи для Украины, которая противостоит вооруженной агрессии РоSSии. Об этом
В издании подсчитали размеры финансовой помощи для нашей страны от разных фондов и частных лиц. Вклад Джамалы, согласно этому рейтингу, является четвертым по величине.
Фаина Ваулина, ZN.ua