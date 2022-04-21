Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов

Певица собирала деньги на благотворительных концертах.

Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов
Джмала собрала 90 миллионов помощи Украине
© Facebook/Jamala | Джамала

Певица Джамала на благотворительных концертах собрала 90 миллионов долларов помощи для Украины, которая противостоит вооруженной агрессии РоSSии. Об этом свидетельствуют данные Forbes.

В издании подсчитали размеры финансовой помощи для нашей страны от разных фондов и частных лиц. Вклад Джамалы, согласно этому рейтингу, является четвертым по величине.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео
Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»
Блок рекламы


Похожие новости
Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»Кондратюк рассказал о будущем роSSийской культуры в Украине: «Обнулилась 24 февраля окончательно»
В Украине следующий день после Пасхи будет рабочимВ Украине следующий день после Пасхи будет рабочим
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Более тысячи немецких врачей готовы работать в УкраинеБолее тысячи немецких врачей готовы работать в Украине
Упрощенное ВНО можно будет писать и в Украине, и за рубежом, физическое присутствие – обязательноУпрощенное ВНО можно будет писать и в Украине, и за рубежом, физическое присутствие – обязательно
В Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленныхВ Украине изменились правила регистрации брака: как теперь будут женить влюбленных
Поражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцамПоражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцам
Константина Райкина уволили из его театральной школы после критики войны: что он говорил об УкраинеКонстантина Райкина уволили из его театральной школы после критики войны: что он говорил об Украине
С начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детейС начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детей
На Буковине мужчин призывного возраста отправляли за границу за 4500 долларовНа Буковине мужчин призывного возраста отправляли за границу за 4500 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости