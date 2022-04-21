Напал на полицейского: на Днепропетровщине задержали 25-летнего молодого человека

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Правоохранители задержали в Днепропетровской области 25-летнего молодого человека, который совершил нападение на полицейского.

Как пишет Politeka.net, 19 апреля во время проверки документов у пассажиров маршрутного автобуса один человек заявил, что у него нет документов, а потом напал на правоохранителя. После этого 25-летнего молодого человека задержали, передает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

полиция, полиция Украины

"20 апреля следователем по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту объявлено подозрение по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере от ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения – содержания под стражей", - отметили в ведомстве.


Артём Батечко, politeka.net

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