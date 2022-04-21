Обнесли супермаркет на сотни тысяч гривен: полиция задержала воришек в Харькове

Обнесли супермаркет на сотни тысяч гривен: полиция задержала воришек в Харькове

Правоохранители задержали воришек в Харькове, которые решили обворовать супермаркет.

Как пишет Politeka.net, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине полиция продолжает выполнять свою работу. Так, в Харькове, правоохранители задержали воришек, которые обнесли супермаркет, передает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Как оказалось, 19 и 24-летние жители Харькова решили зря времени не терять и ограбили один из супермаркетов. В нем они забрали 500 тысяч гривен и сигарет на 75 тысяч гривен.

"В настоящее время мужчинам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы", - было отмечено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."Никитюк, вытирая слезы, ответила, почему не уехала из Украины: "А как..."
Гражданин Швеции продал яхту и купил кареты скорой помощи для Украины
Бывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовникаБывшая жена Ступки впервые показала своего нового любовника
300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео300 литовцев спели "Ой у лузі червона калина" вместе с беженкой из Украины: видео
Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»Режиссер "Карточного домика" приехал в Украину снимать фильм и раскрыл детали: «Мы работаем над...»
Блок рекламы


Похожие новости
Требовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробностиТребовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробности
Коронавирус никуда не исчез и от него продолжают умирать сотни людейКоронавирус никуда не исчез и от него продолжают умирать сотни людей
Мужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступкаМужчина сжег дом сожительницы под Одессой: полиция выяснила причину поступка
Более тысячи немецких врачей готовы работать в УкраинеБолее тысячи немецких врачей готовы работать в Украине
В Харькове принялись убирать парк Горького: как выглядит жемчужина города после обстреловВ Харькове принялись убирать парк Горького: как выглядит жемчужина города после обстрелов
Поражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцамПоражающая поддержка: испанец на мотоцикле преодолел более 3 тысяч км ради помощи украинцам
С начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детейС начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детей
Ивано-Франковск готов приютить еще 100 тысяч переселенцевИвано-Франковск готов приютить еще 100 тысяч переселенцев
За неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человекЗа неделю в волонтерский отряд ГСЧС вызвались восемь тысяч человек
На концертах Russians Against War собрали 195 тысяч долларов для помощи украинцамНа концертах Russians Against War собрали 195 тысяч долларов для помощи украинцам
Последние новости
Подгружаем последние новости