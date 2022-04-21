Владимир Дантес после развода лаконично поздравил Надю Дорофееву с днем рождения

В четверг, 21 апреля, Надя Дорофеева отмечает 32-летие. Несмотря на продолжающую войну и расставание после 11 лет отношений Владимир Дантес не забыл о дне рождения экс-любимой и поздравил ее в соцсети. Правда, поздравление вышло довольно лаконичным, информирует Апостроф .

Певец опубликовал у себя в "сториз" фотографию бывшей жены и отметил ее аккаунт. "С днем рождения, Надя. Люби и будь любимой", - написал Дантес. Дорофеева пока на поздравление не отреагировала.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Знаменитая звездная пара объявила о разводе в разгар войны - 18 марта, при том, что расстались они еще до полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Артисты не стали откладывать эту новость, поскольку всегда честны со своими поклонниками.

"Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы сказали с Вовой о том, что мы уже больше не вместе, но мы очень уважаем друг друга. Хотелось уже об этом сказать, потому что мы расстались еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы уже не вместе. Поэтому мы решили поставить точку в этом", - рассказала Надя в программе "Зірковий шлях".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Фото: instagram.com/vladimirdantes

На вопрос журналистки, готова ли она к новым отношениям, певица ответила: "Да, готова" и добавила, что очень хочет домой.

Дорофеева и Дантес причину разрыва не афишируют, поэтому фанам остается только строить догадки. Они подозревают, что певица ушла к другому и находят этому подтверждения.

Надя Дорофеева, Михаил Кацурин с женой и Владимир Дантес

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva