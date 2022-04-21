Требовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробности

Правоохранители задержали в Одессе 37-летнего мужчину, который сначала обворовал пожилую пару, а потом требовал у их родственников деньги.

Как пишет Politeka.net, несмотря на сложную ситуацию в Украине правоохранители продолжают активно свою работу. Так, в Одессе, полиция задержала правонарушителя, который обокрал пожилую пару, а потом требовал деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Сначала мужчина украл у пожилой пары мобильный телефон, когда те в сумерках возвращались домой. После этого вор позвонил из телефона родственникам, которым рассказал, что пожилая пара якобы попала в беду, поэтому необходимо заплатить 2 тысячи гривен, чтобы с ними было все хорошо. Когда мужчина получил необходимую сумму, украденный телефон продал.

"Потерпевшие, поняв, что их обманули, обратились за помощью к стражам порядка, и те разоблачили злоумышленника. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли банковскую карту с чужими деньгами и установили местонахождение проданного телефона", - отметили в полиции.

Теперь мужчину ждет суд по статьям 185 ч.4 и 190 ч.2, максимальное наказание за которые может достичь 8 лет лишения свободы.