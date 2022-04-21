У нас платоническая любовь: MELOVIN рассказал об отношениях с Лизой Русиной

Украинский певец Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров), который встречается со своей партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной, рассказал об отношениях с любимой на расстоянии. Известно, что девушка сейчас находится за границей, а исполнитель остался в Украине, где активно поддерживает украинцев своим творчеством и занимается волонтерской деятельностью, информирует Апостроф.

Деталями отношений со своей избранницей Melovin поделился в программе "ЖВЛ". Он признался, что уже не может дождаться встречи с Лизой.

"Она сейчас за границей. Если бы мы могли вместе находиться здесь, то и находились бы. Все же, наша платоническая любовь дает свои классные плоды, потому что мы хоть и на большом расстоянии, но это так волнующее. Я уже очень жду встречи с ней. Лиза говорит мне: "Мэл, у нас с тобой такие свободные отношения, что я просто жду встречи и больше ничего тебе рассказывать не буду. Это для нас абсолютно нормально, и мы очень классно общаемся. Это как раз тот момент, когда я реально понял, что такое платоническая любовь – очень тонкая вещь, с которой надо быть очень осторожным. Это как ухаживать за самым нежным цветком, который только от одного взгляда может посыпаться. Такая для меня Лиза – маленький яркий цветок", - сказал артист.

Фото: instagram.com/melovin_official

Напомним, в декабре 2021 года певец признался, что влюбился в свою партнершу Лизу Русину. "С Лизой мы больше чем. Мне кажется, что я влюбился. Таких девушек реально мало. Я могу о Лизе много говорить, и у меня прямо трепет просыпается внутри. Лиза – одна из моих главных находок в этом году", – рассказал тогда он.

Уже через несколько месяцев об их отношениях узнали поклонники. "Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю", – сказал Melovin в одном из интервью.

  • Ранее Melovin вспомнил, как Оксана Марченко насмехалась над ним за кулисами шоу "Х-Фактор". Образ душевной ведущей был разбит в один момент.

Любовь Блажко, Апостроф

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