Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек

Каждая поездка в город полна опасности.

Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Из города Попасная Луганской области провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“В последнее время в конце каждого дня говорю себе: “Мы это сделали”. Потому что эвакуация усложняется. Да, мы уже не можем добраться до некоторых населенных пунктов Горской общины. Над ними продолжает развеваться сине-желтый флаг, однако маршрут постоянно обстреливают россияне, или заминированный», – отметил он.

Гайдай добавил, что каждая поездка в Попасную полна опасности – эвакуационный транспорт неоднократно попадал под огонь россиян.

“Впрочем, сегодня удалось спасти 60 местных жителей. В целом же за три дня – 163 попаснянина. Это настоящая победа жизни”, – подытожил глава ОВА.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, Гайдай заявил, что 80% территории Луганской области оккупировано и что в регионе не осталось ни одного безопасного места.

Руководитель Горской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Алексей Бабченко призвал жителей эвакуироваться.

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