Из Попасной провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек

Из города Попасная Луганской области провели сложную эвакуацию, спасены 60 человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“В последнее время в конце каждого дня говорю себе: “Мы это сделали”. Потому что эвакуация усложняется. Да, мы уже не можем добраться до некоторых населенных пунктов Горской общины. Над ними продолжает развеваться сине-желтый флаг, однако маршрут постоянно обстреливают россияне, или заминированный», – отметил он.

Гайдай добавил, что каждая поездка в Попасную полна опасности – эвакуационный транспорт неоднократно попадал под огонь россиян.

“Впрочем, сегодня удалось спасти 60 местных жителей. В целом же за три дня – 163 попаснянина. Это настоящая победа жизни”, – подытожил глава ОВА.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, Гайдай заявил, что 80% территории Луганской области оккупировано и что в регионе не осталось ни одного безопасного места.

Руководитель Горской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Алексей Бабченко призвал жителей эвакуироваться.