За сутки в Киевской области подключили к электричеству 29 населенных пункта

В Броварах, где из-за ракетного удара было обесточено 72% города, услуги по электро- и водоснабжению уже возобновлены в полном объеме.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф .

В Ирпене прокладывают водопровод, а в соседней Буче подключают дома к водоснабжению.

"Ирпеньводоканал полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей", - рассказал Тимошенко.

Также в Буче удалось частично восстановить мобильную связь.

Продолжаются работы в других населенных пунктах. В селе Михайловка-Рубежовка заполнена водой водонапорная башня. В Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции. Теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и восстановить работу канализационной системы.

За прошедшие сутки 29 населенных пунктов Киевщины подключили к электроснабжению и возобновили распределение газа в 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов.

"Подразделения ГСЧС полноценно заработали в освобожденных Чернобыле, Иванко и Дымере", — добавил Тимошенко.

Ранее Укравтодор обнародовал схему объезда трассы Киев-Чоп в Киевской области.