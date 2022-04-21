Украинские документальные проекты покажут на кинорынке в Каннах

В рамках секции Cannes Docs представят четыре проекта на стадии разработки, информирует ZN.ua.

Украинские документальные проекты покажут на кинорынке в Каннах
Украинские документальные фильмы покажут в Каннах
© unsplash/jccards

Docudays UA совместно с Украинским институтом организовали презентацию украинских документальных фильмов UKRAINIAN SHOWCASE на Каннском кинорынке. Она состоится 21 мая на March? du Film в рамках секции Cannes Docs, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что в рамках секции покажут четыре проекта на стадии разработки. Это ленты «Лиманы. Бой за рай» режиссера Сергея Лысенко, «Железная сотня» Юлии Гонтарук, «Слушая мир» Лизы Смит и «Мир для Нины» Жанны Максименко-Довгич.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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